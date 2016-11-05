7 جرحى في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسكيكدة

انقلبت أمسية الخميس حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أم الطوب سكيكدة بمخرج بلدية بني ولبان، ما أدى لإصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة . الحافلة كانت متجهة إلى محطة نقل المسافرين» محمد بوضياف « بعاصمة الولاية ، قبل أن يفقد السائق السيطرة عليها لتنقلب وتخرج عن الطريق ما أدى لإصابة السائق بكسور وجرح 6 مسافرين آخرين تم إسعافهم لمصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي مزغيش. وذكرت مصادر أن إصابات الجرحى ليست خطيرة، مصالح الدرك سارعت لفتح تحقيق حول أسباب الحادث مع العلم أن الزجاج الأمامي للحافلة انكسر بشكل كلي كما تعرضت لانبعاجات على الجوانب.

حياة بودينار