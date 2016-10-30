ثلاثة حوادث مرور تخلف إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة

شهدت يوم أمس طرقات ولاية أم البواقي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وقوع ثلاثة حوادث مرور متفرقة أسفرت عن إصابة 09 أشخاص بجروح متفاوتة تتراوح أعمارهم بين 20 و67 سنة من بينهم 4 نساء .وهي الحوادث التي تدخلت بشأنها مصالح الحماية المدنية كل في دائرة اختصاصها .وحسب بيان خلية الاتصال بالحماية المدنية لأم البواقي فإن الحادث الأول الذي وقع في حدود السابعة مساء خلف إصابة شخصين والذي تمثل في اصطدام بين سيارتين الأولى من نوع كليو ترقيم 09 والثانية من نوع كليو ترقيم 04 بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 32 قرب قرية عباس لغرور بلدية أم البواقي.ليتم نقل المصابين الذين تتراوح أعمارهما بين 20 و50 سنة إلى مستشفى محمد بوضياف. في حين الحادث الثاني والمتمثل في اصطدام بين سيارتين الأولى من نوع بيجو ترقيم 25 والثانية من نوع رونو كليو ترقيم 16 والذي شهده الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين عين فكرون وسيقوس تسبب في إصابة 04 أشخاص أعمارهم بين 22 و 67 سنة كلهم من جنس أنثى نقلوا إلى مستشفى عين فكرون.لتلقي العلاج .بينما الحادث الثالث الذي شهدته منطقة الشبكة بقصر الصبيحي تمثل في اصطدام بين سيارة من نوع بيجو 405 وشاحنة من نوع سوناكوم k66 على مستوى الطريق الوطني رقم 102 مخلفا إصابة ثلاثة أشخاص بجروح تتراوح أعمارهم بين 23و39 سنة نقلوا بواسطة إسعافات الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات قصر الصبيحي.

أحمد زهار.