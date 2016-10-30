حجز 750 وحدة من الشماريخ «الفيميجان» على متن سيارة بقالمة

مازوز بوعيشة

تمكنت أول أمس مصالح الجمارك في عملية مشتركة بين الفرقة متعددة المهام بولاية قالمة والفرقة الجهوية للجمارك بعنابة من حجز كمية معتبرة من المواد المحظورة والمتمثلة في 750 وحدة من الشماريخ «الفيميجان» على متن سيارة بمخرج مدينة قالمة.كشف مدير أقسام الجمارك بعنابة «محافظي رضا« لآخر ساعة أن الغرفة المتعددة المهام للجمارك بولاية قالمة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بعنابة والفرقة الجهوية للجمارك بعنابة تمكنت أول أمس من حجز 750 وحدة من الشماريخ «الفيميجان» على متن سيارة سياحية وذلك بمخرج مدينة واد زناتي بولاية قالمة كما تم حجز السيارة التي كانتا على متنها هذه البضاعة المحظورة وتوقيف سائقها والشخص المرافق له، أين وضعا تحت المراقبة إلى حين تقديمها أمام النيابة من أجل متابعتهما قضائيا بالتهمة المنسوبة إليهما حسب ما تقتضيه القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب وتدخل مثل هذه العمليات في إطار المهام الموكلة لمصالح الجمارك من أجل مكافحة كل ظواهر التهريب، وتجدر الإشارة إلى أن الشماريخ المحجوزة هي من المواد المحظورة والممنوعة من الدخول بسبب تشكيلها خطرا على سلامة المواطنين، وهو ما حدث في العديد من المناسبات خاصة مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف التي يصاب فيها كل سنة عدد من الأشخاص بسبب اللعب بالشماريخ، ناهيك عن ما تخلفه من خسائر مادية، وتجدر الإشارة أن مصالح الجمارك بعنابة قامت في الفترة الأخيرة بعدد من العمليات النوعية كان آخرها حجز كاميرات مراقبة وحجز ما يقارب 55 هاتفا نقالا وغيرها.