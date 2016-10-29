شاب يقتل آخر بخنجر في القلب بعد شجار بينهما بالقرب من السوق المغطاة





اهتز نهار أمس، سكان مدينة تبسة على وقع جريمة قتل نكراء راح ضحيتها شاب على يد شاب آخر هذا الأخير أقدم على إنهاء حياته بعد أن غرز خنجرا في قلبه ثم تركه يسبح في بركة من الدماء قبل أن ينقل الضحية إلى المؤسسة الإستشفائية عاليا صالح بعاصمة الولاية تبسة، وبحسب ما تحصلنا عليه من معلومات فإن الجريمة وقعت بالقرب من السوق المغطاة حينما دار شجار بين اثنين خلف ممات أحدهما ورغم محاولات الأطباء لإنقاذه إلا أن عمق الجرح وتضرر شريان القلب كانتا كفيلتين بفقدانه بقسم العناية المركزة وعلى إثر وقوع هذه الجريمة سارعت الشرطة إلى معاينة مسرح الجريمة وأوقفت الجاني وأحالته على ذمة التحقيق لتحديد خلفيات ودوافع مقتل الشاب المسمى ع.ع 30 سنة من العمر، وإلى حد كتابة هذه الأسطر لا يزال الموقوف تحت مجهر التحقيق إلى حين استيفاء جميع الإجراءات القانونية والجزائية من أجل تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة لاستكمال بقية الإجراءات القضائية.

الحمزة سفيان