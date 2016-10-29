توقيف 4 أشخاص متورطين في اختطاف قاصر بعد هروبها من المسكن العائلي بشـشار في خنشلة





علمت آخر ساعة من مصادر أمنية متطابقة أن مصالح أمن دائرة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة قد تمكنت أول أمس من توقيف 4 أشخاص بتهمة اختطاف قاصر وتحريضها على ممارسة الفسق ومن بين الموقوفين حسب المصدر عون بالحماية المدنية بولاية خنشلة.وذكر مصدر آخر ساعة أن مصالح الأمن تلقت شكوى عبر الخط الأخضر مفادها أن مجموعة من الأشخاص على متن سيارة سياحية قاموا باقتياد فتاة بالقوة نحو السيارة في حدود الساعة الحادية عشر ليلا ، لتتدخل قوات الأمن بالمكان الذي كشفه المتصل عبر الرقم الأخضر للشرطة وبالضبط بطريق ششار – فريجو، حيث وخلال التدخل تمكن عناصر الشرطة من تحرير الفتاة الذي تبين أنها قاصر وتكون قد فرت من مسكنها العائلي لأسباب غامضة، بينما تم في نفس الوقت توقيف 3 أشخاص كانوا بالسيارة، وخلال التحقيق مع الفتاة و المتهمين تم توقيف شخص رابع على ذمة التحقيق.عناصر الشرطة وبعد إبلاغ النيابة بمحكمة ششار بالقضية قامت بوضع الموقوفين الأربعة تحت الحجز النظري في انتظار تقديمهما أمام وكيل الجمهورية صباح غد الأحد لاستكمال التحقيق، وعلمت آخر ساعة من المصدر أن المتهمين وجهت لهم تهمة جناية تكوين جماعة أشرار و إبعاد قاصر دون سن 18 و التحريض على الفسق.

سمير علام