قالمة

حجز أزيد من 19 كلغ من الكيف المعالج

28.10.2016

 


نجحت مصالح الأمن  بولاية قالمة فرقة مكافحة المخدرات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية وهذا بهدف حماية المواطن و المجتمع من آفة المخدرات و المؤثرات العقلية بجميع أنواعها ، من معالجة قضايا المخدرات 137 قضية ، تورط فيها 187  شخص بالغ ذكر، 11 قاصر  و 03 نساء، أين تم إيداع 83 شخص الحبس المؤقت، و على اثر هاته القضايا  تم حجز 19 , 353.6  من المخدرات، و 7903.5 قرص مهلوس، و31  سيجارة ممزوجة بالمخدرات بالإضافة إلى قارورة من سائل «اثريلين«.

 

  ل.عزالدين

 

 

 

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك