حجز أزيد من 19 كلغ من الكيف المعالج





نجحت مصالح الأمن بولاية قالمة فرقة مكافحة المخدرات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية وهذا بهدف حماية المواطن و المجتمع من آفة المخدرات و المؤثرات العقلية بجميع أنواعها ، من معالجة قضايا المخدرات 137 قضية ، تورط فيها 187 شخص بالغ ذكر، 11 قاصر و 03 نساء، أين تم إيداع 83 شخص الحبس المؤقت، و على اثر هاته القضايا تم حجز 19 , 353.6 من المخدرات، و 7903.5 قرص مهلوس، و31 سيجارة ممزوجة بالمخدرات بالإضافة إلى قارورة من سائل «اثريلين«.

ل.عزالدين