قالمة/قضايا الجنايات والجنح تعرف ارتفاعا ملحوظا
مصالح الأمن تعالج 1799 قضية تورط فيها 1971 شخصا منذ بداية السنة
28.10.2016
نجحت مصالح الأمن الوطني عبر مختلف وحداتها بولاية قالمة من معالجة 1799 قضية، تورط فيها 1971 شخصا منهم 78 قاصرا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، و في هذا الصدد تم النظر في94 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي، تورط فيها 114شخصا ذكرا، أودع منهم 33 موقوفا رهن الحبس المؤقت. كما تم خلال نفس الفترة معالجة 567 قضية خاصة بالجنايات و الجنح ضد الأموال و الممتلكات، تورط فيها 588 شخصا بالغا و 25 قاصرا، تم إيداع 47 رهن الحبس المؤقت . هذا و قد عرفت قضايا الجنايات و الجنح ضد الأفراد ارتفاعا خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، حيث بلغ عددها 1084 قضية، تورط فيها 1128 شخصا بالغا و 42 قصرا، أودع منهم 55 رهن الحبس المؤقت فيما استفاد 83 آخرون من استدعاءات مباشرة، في حين أفرج عن 21 شخصا مؤقتا بتهمة الجنايات والجنح ضد الأسرة و الآداب العامة بلغ عدد القضايا المعالجة 13 قضية، تورط فيها 13 شخصا أودع منهم شخصين الحبس المؤقت.
ل.عزالدين
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