توقيف 4 أفارقة بتهمة حيازة المخدرات و تزوير النقود بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص من دول افريقية وتم حجز 3500 أورو و 125 ألف دج إلى جانب 254 قارورة خمر ومواد معدة للتزوير،والمشتبه فيهم متورطون في قضية النصب والسرقة وحيازة مواد معدة لتزوير النقود وحيازة المخدرات وإنشاء محل للفسق والدعارة والهجرة السرية وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وتم خلالها حجز 3500 أورو و 125 ألف دج إلى جانب 254 قارورة خمر ومواد معدة للتزوير، فبعد ترسيم الشكوى من قبل مواطنين لدى مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن مقاطعة درارية ضد 4 أفارقة بخصوص قضية النصب والاحتيال متبوع بسرقة مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم وفروا باستعمال السيارة ،وبدأت الشرطة القضائية البحث عن السيارة حيث تم توقيفها وعلى متنها رعيتين إفريقيتين مشتبه فيهما . وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على قصاصات أوراق على هيئة أوراق نقدية سوداء اللون،وبعد الحصول على الإذن بتفتيش منزل المشتبه تم العثور على قصاصات أوراق على هيئة أوراق نقدية وتم حجز 254 قارورة خمر ومبلغ مالي قدره 32 ألف دينار و 400 أورو كما تم ضبط 9 رعايا أفارقة بذات المنزل كانوا بصدد ممارسة الدعارة.وتم توقيف المشتبه فيه الثالث بإحدى المحطات البرية بعد أن ضرب موعدا لأحد المواطنين غير أن مصالح الشرطة قبضت عليه وهو متلبس وبحوزته 4 أوراق نقدية مهيأة للتزوير ومبلغ قدره 12500دينار .وتم تفتيش المنزل بإذن من وكيل الجمهورية أين تمكنت عناصر الشرطة من القبض على المشتبه به وبحوزته 3000 أورو .كما تم حجز 79000 دج و 160 أورو داخل المنزل» ،و بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية أين تم إيداعهم الحبس المؤقت

ق.و