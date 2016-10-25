تفحم مدجنة كان بها 4 آلاف كتكتوت وشاحنة بالجمعة بني حبيبي

دمرت مدجنة بالكامل وهلك بداخلها أكثر من (4) آلاف كتكوت في حريق مفاجئ شب أمس بأحد المداجن الخاصة باقليم بلدية الجمعة بني حبيبي شرق ولاية جيجل .وحسب مصادر محلية فان حريق مفاجئ شب بالمدجنة المذكورة التي تقع بمنطقة « الواد دي لقطان» وهو الحريق الذي نجم حسب التحقيقات الأولية عن تسرب للغاز من قارورة غاز البوتان تبع بانفجار ثم حريق مهول أتى حسب مصادرنا على كامل المدجنة التي كان بداخلها مالايقل عن (4) آلاف كتكوت إضافة إلى شاحنة تعود ملكيتها لصاحب المدجنة الذي حاول دون جدوى التحكم في الحريق غير أن هذا الأخير أتى على كل شيئ وهذا حتى قبل وصول مصالح الحماية المدنية التي لم تنجح في تقليل الخسائر التي وصفت بالجسيمة .

م / مسعود