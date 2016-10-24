امرأة تنجو بأعجوبة من الموت بحي الأبطال





نجت صباح أول أمس امرأة في العقد الثالث من العمر من موت محقق بعد أن سقطت من الطابق الرابع إلى الطابق الثالث لعمارة سكنية بحي الأبطال ببلدية عنابة.تفاصيل الحادثة حسب ما نقله المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بعنابة لآخر ساعة أن مصالحه تدخلت أول أمس في حدود الساعة التاسعة صباحا وبضع دقائق عقب تلقيها نداء مفاده سقوط امرأة في العقد الثالث من العمر من الطابق الرابع إلى الطابق الثالث بعمارة سكنية بحي الأبطال المتواجد بالجهة الغربية بمدينة عنابة، وفور وصولهم تبين أن الأمر يتعلق بالمدعوة (ص.س) البالغة من العمر 37 سنة سقطت من الطابق الرابع لعمارة سكنية لتقع بالطابق الثالث لحسن حظها أين تعرضت لإصابات خفيفة أسعفت على إثرها من طرف أعوان الحماية المدنية ثم نقلت إلى استعجالات ابن رشد الجامعي لتلقي العلاج اللازم.من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة ظروف وقوعها والأسباب المؤدية لها.

جمال. م