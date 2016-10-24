مقتل شاب بعد سقوط آلة خلط الأسمنت على جسده في بابار





لقي صباح أمس الأحد شاب في العقد الثالث من العمر حتفه داخل إحدى ورشات البناء بقرية بوزواك الواقعة بتراب بلدية بابار 30 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة وذلك على اثر سقوط خلاطة اسمنت على الشاب الذي تعرض إلى إصابات بليغة على مستوى الرأس والصدر. وحسب مصدر آخر ساعة فإن الشاب الذي يشتغل بناء في ورشة خاصة بالمنطقة كان يقوم بأشغال خاصة ليفاجأ بسقوط خلاطة الأسمنت فوق رأسه وهو ما أدى إلى وفاته بعين المكان .وقد تدخل أعوان الحماية بالموقع وتم نقل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بابار ، في حين باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك تحقيقا بشأن الحادثة





عمران / ب