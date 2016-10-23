تسليط عقوبة عاما حبسا نافذا لإمام مسجد الفتح بالخروب

جمال بوعكاز





القضية التي أثارت الرأي العام ببلدية الخروب، تعود إلى الشهر الماضي، أين اكتشف الضحايا صدفة، بأنهم راحوا ضحية عملية نصب واحتيال من طرف إمام مسجد الفتح، الذي كان يقترض مبالغ مالية من مرتادي المسجد بحجة شراء أثاث لفائدة جمعية خيرية تعني بتزويج الشباب بولاية أدرار، مقابل تمكنيهم من فوائد مالية عن العملية، قبل أن يختفي المعني عن الأنظار، وقد رفع 06 ضحايا فقط دعوى قضائية ضد المتهم، قبل أن يتنازل خمسة منهم خلال جلسة المحاكمة عن الدعوى المدنية، بعد أن تدخلت لجنة من أعيان المدينة وتكفلت بإعادة جزء من الأموال إلى أصحابها، فيما أقر الإمام باقتراضه لمبلغ 800 مليون وذكر بأنه كان دائم التعامل مع أصحاب الشكاوى، حيث أنه كان في كل مرة يقترض أموالا منهم ويعيدها في الأجل المحدد مع الأرباح، التي تتراوح ما بين 10 و 15 مليونا، وهو ما أقره الضحايا أيضا، لتنطق هيئة المحكم بإدانة المتهم بتهمة النصب والاحتيال ومعاقبته بسنة حبسا نافذة و مليون سنتيم غرامة مالية نافذة.