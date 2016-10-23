الأمن يحرر فتاة ويحجز سيارة بعين اسمارة





جمال بوعكاز





في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها تمكنت فرقة مكافحة الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة في عملية نوعية من تحرير فتاة تبلغ من العمر 23 سنة من مختطفيها و توقيف المتورطين البالغ عددهم 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و 37 سنة .تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19 من شهر أكتوبر الحالي وفي حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، و أثناء قيام قوات الشرطة لفرقة قمع الإجرام بنقطة مراقبة على مستوى مفترق الطرق حريشة عمار بعين اسمارة ، أين رفض سائق مركبة من نوع قولف الجيل السابع الامتثال لأمر التوقف و قد تزامن هذا الرفض مع صدور صوت من شخص داخل ذات المركبة يطلب فيه النجدة ، ليتم إجبار السائق على التوقف، خلال عملية مراقبة الأشخاص داخل المركبة تبين الأمر أن فتاة تبلغ من العمر 23 سنة قد تعرضت للاختطاف من قبل مرافقها حسب تصريحاتها لمصالح الأمن، ليتم توقيفه رفقة مرافقيه الذين كانوا على متن نفس المركبة كما كانت تبدو عليهم آثار السكر، ليتم تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الخارجي عين اسمارة و فتح تحقيق من قبل الضبطية القضائية، بعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية .