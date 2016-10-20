حجز شاحنة محملة بقرابة 8000 قارورة خمر من مختلف الأنواع بالمدخل الشمالي

تمكنت عناصر أمن ولاية خنشلة في نهاية الأسبوع وفي عملية ناجحة من حجز قرابة 8000 زجاجة خمر من مختلف الأنواع والأحجام بما فيها الخمور الأوروبية والمكسيكية ومن خلال العملية تم حجز شاحنة كبيرة كانت تنقل المشروبات وتوقيف سائقها ومرافقه على ذمة التحقيق .وحسب مصدر آخر ساعة فإن العملية جاءت على اثر استغلال معلومات تشير إلى دخول شاحنة من إحدى الولايات المجاورة محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية ، ليتم نصب كمين محكم من قبل عناصر الشرطة على مستوى طريق حمام الصالحين الذي تم اختياره كونه لا يخضع للحواجز الأمنية ما مكن من توقيف الشاحنة المعنية والتي كانت قادمة من ولاية باتنة وعند مخرج بلدية الحامة سلكت محور حمام الصالحين لتجنب الحاجز الثابت للدرك الوطني وعند مفترق الطرق خنشلة ، باتنة ،أم البواقي, وعند الحاجز الثابت للأمن الوطني بطريق باتنة ، حيث تم توقيفها و تفتيشها بدقة ليتم العثور بداخلها على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية قدرتها ذات المصالح بحوالي 8000 زجاجة خمر من مختلف الأنواع والأحجام منها المحلية والأجنبية . مصالح الأمن حجزت الشاحنة و صادرت المشروبات الكحولية المحجوزة وأوقفت السائق والمرافق له ، أين سيتم تقديمهما أمام نيابة محكمة خنشلة هذا الأسبوع .

عمران بلهوشات