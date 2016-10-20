الإطاحة بعصابة مختصة في السطو على المحلات التجارية بمدينة قايس في خنشلة





تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة قايس 25 كلم شمال مقر عاصمة الولاية خنشلةأول أمس من وضع حد لمجموعة أشخاص تمتهن سرقة المحلات التجارية وذلك عقب عملية سطو استهدفت محلا تجاريا يوم أول أمس بوسط المدينة وحسب بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية فإن تفاصيل القضية تتمثل في تلقي مصالح أمن دائرة قايس مكالمة هاتفية من قبل أحد الأشخاص عبر الخط الأخضر 1548مفادها تعرض محل شقيقه الكائن بشارع عباس لغرور بقايس للسرقة من قبل ثلاثة أشخاص أحدهما قاصر كانوا على متن سيارة من نوع سيمبول، على الفور انتقلت قوات الشرطة بأمن دائرة قايس إلى عين المكان أين وجدوا صاحب المحل التجاري ممسكا بأحد المشتبه فيهم وبيده مبلغ مالي يقدر بأزيد من 20.000 دج، فيما بقي مرافقيه داخل السيارة والتي كانت مركونة بالقرب من المحل، ليتم تحويل المشتبه فيهم والمركبة إلى مقر أمن الدائرة وحجز المبلغ المالي، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس الذي أحالهم إلى السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث صدر أمر إيداع ضد المتهم الأول المسمى ( س ، ف ) في العقد الثاني من العمر ينحدر من ولاية خنشلة ، عن تهمة جناية السرقة المقترنة بظرفين فأكثر وظروف التشديد والليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك والمتهم الثاني المسمى ( س ، خ ) في العقد الثاني من العمر ، ينحدر من ولاية باتنة ، صدر ضده أمر إيداع عن تهمتي جناية تحريض قاصر لم يكمل سن 18 على الفسق وفساد الأخلاق و جناية السرقة المقترنة بظرفين وظروف التشديد والليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك، فيما صدر أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية- أحداث- بخنشلة ضد القاصر المسمـــى ( ف ، ه ) عن تهمة جناية السرقة المقترنة بظرفين وظروف التشديد والليل والتعدد واستحضار المركبة .

عمران بلهوشات