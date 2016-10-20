عصابة تقتل “شمسو”..تسرق سيارته وترمي بجثته في بوخميرة بعنابة





قامت مساء يوم الأربعاء المنصرم عصابة تتكون من 3 أفراد بقتل شاب والتنكيل بجثته ثم رميها بالقرب من واد بوخميرة في سيدي سالم بالبوني في ولاية عنابة أين تم العثور عليها صبيحة يوم الخميس لتتدخل المصالح الأمنية من أجل فتح تحقيق للوصول إلى الجناة،

مراد.س





وحسب ما كشفته مصادر “آخر ساعة” فان الجاني المدعو “كالا” البالغ من العمر 29 سنة قام رفقة أخيه وشاب آخر بأخذ جارهم الضحية الذي يعمل كـ “فرودور” من حي 580 مسكن بسيدي عمار والذي تربطه بهم علاقة صداقة بحكم أنهم يقطنون تقريبا في نفس الحي، وطلبوا منه التوجه إلى الشط عبر طريق سيدي سالم إلا أن هذا الأخير تفاجأ بقيام أحدهم بخنقه من الخلف فحاول مقاومتهم ليتعرض الضحية “شمس الدين.م” البالغ من العمر 26 سنة والقاطن في حي 500 مسكن بسيدي عمار لطعنات عديدة في مناطق متفرقة من جسده بواسطة سكين وهو ما تسبب في وفاته مباشرة،ليتم رميه بعد التنكيل بجثثه في منطقة غابية بحي بوخميرة ليتم اكتشاف الضحية صبيحة يوم الخميس أين تدخلت مصالح الحماية المدنية بمعية مصالح الدرك الوطني ليتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد،فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها حول الجريمة،وهذا وحسب ما أفادته مصادرنا فان أحد الجناة المدعو “كالا” القاطن في حي 580 مسكن قام بتسليم نفسه لمصالح الدرك الوطني بسيدي عمار واعترف بارتكاب الجريمة،فيما يزال البقية في حالة فرار إلى غاية كتابة هذه الأسطر،للإشارة فانه تم العثور على سيارة الضحية وهي “أتوس” سوداء اللون في الونزة بولاية تبسة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات وتوقيف باقي أفراد العصابة.