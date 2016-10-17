آخر ساعة تنفرد بتفاصيل جديدة ومثيرة عن جريمة مقتل امرأة على يد زوجها وإدعاءه بأنها غرقت بسد بابار في خنشلة





المتهمون الخمسة يمثلون أمام محكمة ششار والتحقيق متواصل إلى ساعة متأخرة من مساء أمس

أسفرت نتائج التحقيق الذي باشرته عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية خنشلة بشأن جريمة القتل البشعة التي هزت بلدية بابار 30 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة في نهاية الأسبوع عن تفاصيل جديدة تنفرد آخر ساعة بنشرها بعد أن كانت السباقة إلى نشر خبر مقتل المرأة التي عثر على جثتها بسد بابار على يد زوجها الذي اعترف بالجريمة بعد أن كشف تقرير الطبيب الشرعي أن أسباب الوفاة غير عادية وأن الضحية تعرضت للقتل و ليس للغرق . حيث تكشف التفاصيل الجديدة التي تحوز آخر ساعة عليها والتي كشفها التحقيق الأمني أن عدد المتورطين في جريمة القتل 5 أفراد وليس الزوج لوحده ، أين قامت مصالح الدرك بتوقيف شقيقة الزوج القاتل و ابنة شقيقته الصغرى بتهمة المشاركة في القتل والتستر على الجريمة ، وأوقف أيضا عم المتهم وأحد أقربائه بتهمة التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها ، وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين الخمسة تم يوم أمس الأحد إحالة ملف القضية والموقوفين أمام نيابة محكمة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة وبعد مثول الموقوفين الخمسة أمام وكيل الجمهورية ، أمر هذا الأخير مساء أمس الأحد بإحالة الملف والأطراف المتهمين على قاضي التحقيق الذي باشر التحقيق القضائي مع القاتل وباقي المتهمين وإلى غاية كتابة هذه الأسطر – السادسة من مساء أمس – لا يزال التحقيق جاري للعلم فإن تفاصيل الجريمة النكراء تعود إلى نهاية الأسبوع ، أين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابار بلاغا مفاده غرق امرأة متزوجة بسد بابار وبعد إبلاغ النيابة بخبر العثور على جثة هامدة بداخل سد بابار ، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وبعد عرض الجثة على الطبيب الشرعي كانت المفاجأة باكتشاف أن الضحية بها كدمات وضربة على مستوى الرأس و أنها لم تغرق بل تم رميها داخل السد وهي ميتة لإخفاء معالم الجريمة ، وعقب إيفاد النيابة بالتقرير الرسمي للطب الشرعي ، ليتم توقيف زوج الضحية للتحقيق وخلال عملية الاستنطاق للزوج من قبل عناصر الدرك اعترف الزوج بأنه هو من قتل زوجته و قام برمي جثتها وفي إطار التحقيق تبين أن القاتل كان في نزهة مع زوجته و شقيقته و ابنة شقيقته بالقرب من السد ليتبين أن شقيقة القاتل وابنة شقيقته كانتا على علم بالجريمة ولم تبلغا بها خوفا من القاتل ، ليتم توقيفهما أيضا وبعد الاستماع إليهما تم الكشف على أن عم الضحية وأحد أقاربه علما بالجريمة ولم يبلغا عنها لدى الجهات المعنية الأمنية أو القضائية . هذا وستعود آخر ساعة لنتائج التحقيق القضائي وما سيسفر عنه في عدد يوم الغد.

عمران بلهوشات