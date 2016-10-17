مجهولون يستولون على ما يقارب مليار سنتيم بعد اقتحامهم مركز بريد بالشريعة

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شهدت قباضة البريد ‘’النمامشة‘’ الكائن مقرها بطريق ثليجان بمدينة الشريعة بولاية تبسة، عملية سطو من طرف أشخاص لا زالوا لحد الآن مجهولي الهوية والعدد، وهذا بعدما اقتحم هؤلاء المركز واستولوا على مبلغ مالي هام قدر حسب مصادر متطابقة بحوالي 900 مليون سنتيم ، وذلك في ساعة متأخرة من الليل حيث أفلح هؤلاء في كسر أحد الأبواب للبريد مستغلين غياب قابض المركز عن السكن الوظيفي والذي يوجد في حالة شغور وهو المدخل الذي مكن المهاجمين من الوصول إلى الخزانة المشفرة التي كانت تحوي مبلغا ماليا قدرته مصادر متطابقة بأكثر من 900 مليون سنتيم، قبل أن يغادروا نحو وجهة مجهولة لتنكشف الحادثة في الصباح الباكر من قبل قابض المركز الذي أعلم على الفور مصالح الأمن بالحادثة والتي سارعت إلى فتح سلسلة من الأبحاث المعمقة والتحريات المكثفة تحت الإشراف الشخصي لرئيس الأمن الولائي، وقد شملت التحقيقات بعض العاملين والموظفين بهذا المركز بعد أن قامت المصالح المختصة وعلى رأسها الشرطة العلمية برفع البصمات من الموقع المسروق في محاولة لفك خيوط عملية السطو ونشير فقط إلى أن نفس القباضة البريدية عرفت عملية سرقة مماثلة العام الفارط استهدفت بطاقات مغناطسية لزبائن البريد.

الحمزة سفيان