الإيقاع ببائع الخمور وبحوزته مخدرات وقارورة غاز مسيل للدموع و أزيد من 300 قارورة خمر في الحامة

عمران بلهوشات

في إطار نشاطاتها المكثفة من أجل محاربة شتى أشكال الجريمة لاسيما منها ظاهرة نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة ، تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية خنشلة أول أمس من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع. حيث تعود وقائع القضية حسب ما جاء في بيان صحفي لخلية الاتصال بأمن ولاية خنشلة - وردت نسخة منه لجريدة آخر ساعة - إلى استغلال الفرقة لمعلومات مؤكدة مفادها أن أحد الأشخاص يخفي بمسكنه الكائن بحي حكار حسين ببلدية الحامة 5 كلم غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة كمية من المشروبات الكحولية ويقوم ببيعها بذات البلدية ليتم استصدار إذن بالتفتيش عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة و بعد التنقل إلى بلدية الحامة تم إيقاف المشتبه فيه و يتعلق الأمر بالمسمى ( ق ، م ) في العقد الثاني من العمر، على متن مركبته من نوع بيجو 504 و هو بصدد استهلاك سيجارة ملفوفة تم ضبطها بحوزته ، كما أنه أثناء عملية تفتيش المركبة تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية يقدر عددها بأزيد من 90 قارورة ، ليتم التوجه مباشرة رفقة المشتبه فيه إلى مقر إقامته ، أين تم ضبط كمية أخرى من المشروبات الكحولية على مستوى مرآب مسكنه تقدر بـ 199 قارورة ، كما تم العثور أيضا على قارورة غاز مسيلة للدموع ، ليتم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة و وضع المركبة بحظيرة مقر الفرقة من أجل استكمال التحقيق و إخطار السيد وكيل الجمهورية بالموضوع . حيث و بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم المشتبه فيه السالف الذكر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ضمن ملفين قضائيين ، الأول يتعلق بحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي و حيازة سلاح محظور ( قارورة غاز مسيلة للدموع ) ، الثاني عن موضوع حيازة و نقل و بيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص ، الذي بدوره أحال ملف القضيتين أمام قاضي الحكم و بموجب إجراء المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع في القضية الأولى بعام حبس نافذ و غرامة مالية نافذة تقدر بعشرة آلاف 10.000 دج ، عن موضوع جنحة حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي و جنحة استهلاك المخدرات بطريقة غير مشروعة ، كما صدر ضده أيضا في القضية الثانية الحبس المؤقت عن موضوع حيازة و عرض للبيع مشروبات كحولية بدون رخصة.