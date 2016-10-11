شاب يعتدي على رجال الشرطة بالقل





قضت محكمة القل و في إطار المثول الفوري بتأجيل محاكمة شاب يبلغ من العمر 30 سنة، بخصوص إهانة هيئة نظامية ممثلة في عناصر أمن دائرة القل و هذا أثناء قيامهم بمهامهم. وكان عناصر امن دائرة القل في مهامهم اليومية في عملية مداهمة لأوكار الجريمة بحي بولخصيام محمود، أين لفت انتباههم أشخاص من متعاطي المخدرات، حيث حاولوا التدخل، غير أن المتهم تصدى لهم و أثار جلبة قصد فرار تلك العناصر المشبوهة، بعدما انهال بعبارات السب والشتائم و التهديد على عناصر الأمن الذين أوقفوه و بعد اتخاذ التدابير اللازمة تم تقديمه أمام نيابة القل التي أفادته باستدعاء مباشر للمحاكمة التي أجلت للأسبوع المقبل.

حياة بودينار