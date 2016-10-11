إنقاد فتاة كانت في حالة وضع بالقل





تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 23 سنة من الموت بعد العثور عليها في حالة وضع مرمية في أحد الأماكن المعزولة بعدما لجأت إليها فرارا من مسكنها العائلي. وذكرت مصادر أن الفتاة كانت قد حملت بصورة غير شرعية من شاب يبلغ من العمر 32 سنة لا يزال محل فرار ، قام بتحويلها إلى هذه المنطقة قصد الوضع و التخلص من حملها غير الشرعي غير أن أحد الشباب عثر عليها ليسارع إلى إبلاغ عناصر الدرك الوطني و الحماية المدنية ليتم تحويلها مباشرة إلى مصلحة الولادة بالقل أين وضعت طفل من جنس ذكر في صحة جيدة، وفورا فتحت مصالح الدرك تحقيقا في القضية لتحديد ظروفها وملابساتها.

حياة بودينار