سكيكدة/عشيقها في حالة فرار

إنقاد فتاة كانت في حالة وضع بالقل

10.10.2016

 


تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ  فتاة تبلغ من العمر 23 سنة من الموت بعد العثور عليها في حالة وضع مرمية في أحد الأماكن المعزولة بعدما لجأت إليها فرارا من مسكنها العائلي. وذكرت مصادر أن الفتاة كانت قد حملت بصورة غير شرعية من شاب يبلغ من العمر 32 سنة لا يزال محل فرار ، قام بتحويلها إلى هذه المنطقة قصد الوضع و التخلص من حملها غير الشرعي غير أن أحد الشباب عثر عليها ليسارع إلى إبلاغ عناصر الدرك الوطني و الحماية المدنية ليتم تحويلها مباشرة إلى مصلحة الولادة بالقل أين وضعت طفل من جنس ذكر في صحة جيدة، وفورا فتحت مصالح الدرك تحقيقا في القضية لتحديد ظروفها وملابساتها.

  حياة بودينار

 

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك