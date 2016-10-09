عصابة الشاحنات في قبضة الأمن بالعنصر

م. مسعود

تمكنت مصالح الأمن بإقليم بلدية العنصر ( شرق ولاية جيجل) من تفكيك شبكة خطيرة مختصة في السطو على الشاحنات بتراب هذه البلدية وذلك في أعقاب أيام من التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية على خلفية الشكاوي التي تلقتها هذه الأخيرة من قبل عدد من المواطنين الذين تعرضت مركباتهم وتحديدا الشاحنات إلى فعل السرقة . وقد باشرت مصالح الشرطة بهذه البلدية سلسلة من التحريات اعتمادا على أقوال ضحايا هذه الشبكة وكذا بعض التسريبات التي تحصلت عليها من قبل جهات أخرى مما أفضى إلى إيجاد الخيط المؤدي إلى بعض أفراد الشبكة التي قامت بالسطو على عدد من المركبات خلال الفترة الليلية وتحديدا الشاحنات وهو ما أدخل ملاك هذه الأخيرة في خوف وقلق دائمين بعد تكرار هذه العمليات واتساع رقعتها الجغرافية من يوم إلى آخر . وحسب ما علم من مصالح الأمن فان عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف بعض أفراد هذه الشبكة الخطيرة والذين يوجد من بينهم طفلان لا يتجاوز سنهما (16) سنة ، حيث تمت إحالتهم على الجهات القضائية التي أصدرت أحكاما ابتدائية متفاوتة في حق المعنيين تمثلت في الإحالة على السجن والاستفادة من الاستدعاء المباشر لتوضع بذلك نقطة النهاية في ملف لطالما شغل الرأي العام ببلدية العنصر التي تشهد تناميا كبيرا للجريمة خصوصا السرقات الليلية والاعتداءات التي استنفرت مختلف الوحدات الأمنية العاملة بإقليم هذه الدائرة . من جهة أخرى أوقفت قوات الشرطة ثلاثة أشخاص بإقليم دائرة الميلية المجاورة من بينهم شخصان كانا محل بحث مكثف من قبل الجهات القضائية بعد تورطهما في عدة قضايا متعلقة بترويج وبيع الممنوعات إضافة إلى جريمتي السرقة والاعتداء على الغير ، وقد تم عرض المعنيين على المحكمة المختصة حيث صدر في حقهم حكم أولي يقضي بإحالتهم جميعا على السجن بعد إخضاعهم للمحاكمة الفورية .