العثور على تلميذ بعد هروبه من المتوسطة التي يدرس بها بالرّابطة

تمكن عناصر الشرطة من إنقاذ تلميذ في السنة الأولى متوسط من مصير مجهول وربما من نهاية مأساوية بعدما عثروا عليه في ساعة مـتأخرة من الليل بأحد شوارع مدينة الطاهير ( جنوب عاصمة الولاية جيجل) بعد ساعات من تقديم عائلته لمعلومات حول اختفائه المحير وعدم عودته إلى المنزل بعد مغادرته للمتوسطة التي يدرس بها وسط مدينة جيجل .وحسب مصادر متطابقة فان التلميذ البالغ من العمر نحو (11) سنة فرّ من المؤسسة التربوية التي يدرس بها في ظروف غامضة رافضا العودة إلى منزله الكائن بمنطقة الرابطة وسط مدينة جيجل وذلك بعد تعرضه لإشكال داخل مؤسسته التربوية ويجري التحقيق حول طبيعته حيث تحدث البعض عن مطالبته بإحضار والده بسبب تغيبه المتكرر عن الدراسة ، في حين تحدثت مصادر أخرى عن إشكال آخر يصعب التحقق من صحته ، غير أن المؤكد في كل الأحوال أن التلميذ المذكور غادر مؤسسته التربوية رافضا العودة إلى منزله خوفا من العقاب الأبوي على ما يبدو حيث استقل حافلة نحو مدينة الطاهير قبل أن تبين بشوارع هذه الأخيرة وتشرع الشرطة في البحث عنه ، ومن حسن الحظ أن هذه الأخيرة وجدته تائها رفقة شخص مخبول في ساعة متأخرة من الليل وكان من السهل التعرف عليه في ظل حالة الارتباك التي كان عليها ليتم توقيفه وإعادته إلى عائلته التي تنفست الصعداء في الوقت الذي فتح فيه تحقيق معمق حول ظروف هروب التلميذ والجهة التي تقف وراء ذلك علما وأن مصادرنا أكدت بأن المعني لم يتعرض لأي أذى طيلة الفترة التي قضاها بعيدا عن منزله العائلي .

م. مسعود