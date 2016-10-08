أربعيني يمّزق صدر آخر بواسطة “ منجل” بالميلية





استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى الميلية أول أمس أربعينيا بين الحياة والموت بعد تلقيه لسلسلة من الضربات بواسطة آلة حصاد على مستوى الصدر وهي الحادثة التي أحدثت حالة طوارئ بالمستشفى المذكور بعد تدفق العشرات من أهالي الضحية على هذا الأخير من أجل الاطمئنان على سلامته .وحسب مصادر محلية فان شجارا وقع بين الضحية وهو شخص في منتصف الأربعينيات من العمر وشخص آخر ينحدر من قرية أولاد علي التابعة لبلدية الميلية وهو الشجار الذي تطور بشكل سريع مما دفع بالجاني إلى توجيه سلسلة من الطعنات إلى صدر الضحية أحدثت إحداها فتحة كبيرة على مستوى الجهة اليمنى من صدر الضحية الذي نقل على جناح السرعة إلى مستشفى الميلية ، وقد شرع أهالي الضحية في الالتحاق بالمستشفى الذي نقل إليه محدثين حالة من الهرج بمدخل المستشفى اعتقادا منهم بأن الضحية قد توفي على طاولة الجراحة ، خصوصا وأن بعضهم شرعوا في إعداد العدة للانتقام من الفاعل غير أن الأمور سرعان ما هدأت بعد تأكد هؤلاء بأن الضحية لم يلفظ أنفاسه رغم أنه لم يتجاوز بشكل كلي مرحلة الخطر حسب المصادر التي أوردت الخبر ، علما وأن تحقيقا قد فتح من قبل مصالح الأمن حول الحادث موازاة مع توقيف الفاعل الذي سلم نفسه بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة .

م. مسعود