تم حجز كميات معتبرة وأسلحة بيضاء بحوزته

توقيف بارون للمخدرات بحي الصفصاف بعنابة

08.10.2016

 

تمكنت فرقة الأمن للبحث والتحري بعنابة من توقيف مروج للمخدرات بحي الصفصاف بحوزته كمية معتبرة من الكيف المعالج إضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده واستنادا إلى مصادرنا التي أوردت الخبر فإن عملية التوقيف جاءت عقب ورود معلومات إلى مصالح الأمن مفادها أن هذا الأخير يقوم بترويج المخدرات على مستوى حي الصفصاف والمناطق المجاورة ليتم وضع كمين محكم له حيث تم الإطاحة به وبحوزته كمية معتبرة من الكيف المعالج إضافة إلى أسلحة بيضاء وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة تم تفتيش منزله الكائن مقره بحي الصفصاف ليتم العثور أيضا على كميات معتبرة من المخدرات حيث تم تحويله على المقر الأمني وتحرير محضر سماع في حقه وإحالته أول أمس على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام هيئة المحكمة للنظر فيما نسب إليه من تهم.

  آسيا بوقرة

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