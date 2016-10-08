توقيف بارون للمخدرات بحي الصفصاف بعنابة

تمكنت فرقة الأمن للبحث والتحري بعنابة من توقيف مروج للمخدرات بحي الصفصاف بحوزته كمية معتبرة من الكيف المعالج إضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده واستنادا إلى مصادرنا التي أوردت الخبر فإن عملية التوقيف جاءت عقب ورود معلومات إلى مصالح الأمن مفادها أن هذا الأخير يقوم بترويج المخدرات على مستوى حي الصفصاف والمناطق المجاورة ليتم وضع كمين محكم له حيث تم الإطاحة به وبحوزته كمية معتبرة من الكيف المعالج إضافة إلى أسلحة بيضاء وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة تم تفتيش منزله الكائن مقره بحي الصفصاف ليتم العثور أيضا على كميات معتبرة من المخدرات حيث تم تحويله على المقر الأمني وتحرير محضر سماع في حقه وإحالته أول أمس على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام هيئة المحكمة للنظر فيما نسب إليه من تهم.

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