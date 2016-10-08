حجز أزيد من 20 عمودا خشبيا بطامزة كانت معدة للتهريب

عمران ب

أكد مصدر من محافظة الغابات بخنشلة أن الفرقة المشتركة بين أعوان الغابات والدرك ببلدية طامزة 15 كلم غرب مقر عاصمة الولاية قد تمكنت أول أمس من حجز أزيد من 20 عمودا خشبيا كان لصوص الغابات قد قطعوها وأخفوها في انتظار تسويقها في أسواق الولايات المجاورة ، حيث أنه وخلال حملة تفتيش للفرقتين بمنطقة نوغيس تم العثور عليها ، أين تم حجزها ،ورفع شكوى ضد مجهول من جهة أخرى علمنا من المصدر ذاته أن فرقة مختلطة بين أعوان الغابات والدرك تم تشكيلها على مستوى مقاطعات بوحمامة والحامة وقايس لمحاربة تهريب الغابات ومشتقاتها نحو الأسواق ، خاصة وأن ظاهرة تخريب الغابات عرفت انتشارا في السنوات الأخيرة من طرف عصابات تهريب الأعمدة و المتاجرة في الفحم ، أين سجلت عديد القضايا من قبل الجهات الأمنية خلال الأشهر الماضية في نهب الثروة الغابية و تخريبها عمدا ، حيث تبين أن الكثير من الحرائق كان بفعل أيادي بشرية لتسهيل مهمة النهب و المتاجرة في الفحم الذي يدر أرباحا كبيرة على عصابات المتاجرة في الفحم .