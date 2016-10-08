العثور على جثة امرأة مرمية أسفل “قنطرة الهواء”





آسيا بوقرة

فتحت المصالح الأمنية بعنابة تحقيقات معمقة عقب العثور على جثة امرأة في الثلاثينات من العمر مرمية أسفل الجسر الحديدي الرابط بين المدينة القديمة ومستشفى ابن سينا المعروفة بـ “قنطرة الهواء” وذلك فجر يوم الخميس واستنادا إلى مصادر موثوقة فإن الضحية المسماة (س) البالغة من العمر 39 سنة متزوجة وأم لطفلتين قد تم العثور عليها مرمية وجثة هامدة بالمنطقة المذكورة من قبل مواطنين حيث تم الاتصال على جناح السرعة بمصالح الحماية المدنية التي تدخلت لمعاينة الضحية حيث أكد الطبيب أنها فقدت الحياة ليتم نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة . من جهتها فتحت مصالح الأمن بدورها تحقيقا حول الحادثة هذا وقد نفت مصادرنا أن الضحية قد انتحرت من خلال سقوطها من على الجسر كما تم ترويجه في بعض الأوساط وذلك على اعتبار أن جسم الضحية لا توجد به أي علامات تدل على سقوطها أو إصابتها بجروح بليغة أدت إلى وفاتها فيما قد تكون أصيبت بسكتة قلبية أدت إلى وفاتها في انتظار ما سيكشف عنه الطبيب الشرعي لحل لغز الوفاة لاسيما وأن هذه الأخيرة تم العثور عليها حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس المنصرم.