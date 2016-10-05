نجاة عسكري من الموت بعد تعرضه لهجوم على الطريق السيار شرق غرب

يبدو أن عسكريا شابا سيعيش طويلا، بعدما تمكن بأعجوبة من النجاة من عصابة مسلحة كانت تنتظر فريستها على الطريق السيار. العسكري يبلغ من العمر25 سنة نجا من الموت بمنطقة رأس الماء ببلدية عزابة شرقي ولاية سكيكدة، عقب اعتراض طريقه من قبل مجموعة أشرار مسلحة تتكون من عدد مجهول من الأشخاص، مدججين بالأسلحة البيضاء كانوا عل متن سيارة رباعية سياحية يترصدون مستعملي الطريق السيار قرب موقف الحافلات العابرة بالمنطقة.و ذكرت مصادر أن العسكري نزل فجر أمس من الحافلة القادمة من العاصمة باتجاه ولاية عنابة وعندما نزل تفاجأ بشخصين من أفراد العصابة يلحقون به و يطلبون منه التوقف على اعتباره كان وحيدا و يحمل أغراضه منها حقيبة ظهر، غير انه رفض التوقف و انطلق مسرعا، قبل أن يتم اللحاق به و الاعتداء عليه جماعيا من قبل المتهمين و تحت صراخه خرج عدد من المواطنين من بيوتهم و انقدوه من بين أيديهم ما دفع بهم للفرار إلى وجهة مجهولة، بينما تم تحويل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج اللازم حيث تعرض إلى كسر مزدوج على مستوى الرجل و رضوض، ... مصالح الأمن المختصة باشرت التحقيق في الحادثة .

حياة بودينار