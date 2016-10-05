وضع حد لعصابة أشرار زرعت الرعب في نفوس سكان عين مليلة

تمكنت مصالح أمن دائرة ببوش بأم البواقي يوم أول أمس في حدود العاشرة ليلا من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ8328وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام كانت على متن مركبة من نوع رونو بوكسار بوسط مدينة عين ببوش كان يقودها شخص في عقده الرابع الذي القي عليه القبض بعدما حاول الفرار ليتم اقتياده إلى مقر الأمن أين أنجز له ملف جزائي بتهمة حيازة و بيع مشروبات كحولية دون رخصة.بموجبها قدم أمام الجهات القضائية بأم البواقي التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت..وبعين مليلة نجحت مصالح أمن الدائرة من وضع حد لعصابة أشرار كانت محل شكاوى عديد المواطنين بخصوص تعرضهم للاعتداء من قبل مجموعة أشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء المختلفة(سيوف- خناجر- عصي خشبية) وكلاب مدربة، ومباشرة شرعت ذات المصالح في عمليات بحث وتحري واسعة النطاق مكنتها من توقيف أفراد المجموعة المتكونة من 5 أفراد في العشرينات من العمر وبحوزتهم أسلحة بيضاء ، وبعد انجاز ملف جزائي ضدهم قدموا بموجبه أمام محكمة عين مليلة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت ، هذه العملية ارتاح لها سكان مدينة عين مليلة نظرا لما كانت تزرعه هذه المجموعة من رعب في أوساط المواطنين. أحمد زهار