العثور على طفل مرميا في العراء ومكبلا بشريط لاصق ببولحاف الدير





استيقظ صبيحة أمس، سكان بولحاف الدير حوالي 10 كلم شمال عاصمة الولاية تبسة، على وقع حادثة مأساوية إثر العثور على طفل يبلغ من العمر 13 سنة مرميا في العراء ومكبلا بشريط لاصق، كما أنه كان في حالة نفسية صعبة جدا، وبحسب ما توفر من معلومات من شهود عيان فإن الطفل المسمى أيمن غيلاني ينحدر من بلدية بولحاف الدير بتبسة، قد عثر عليه بعد فقدانه صبيحة يوم أمس الاثنين من بيت عائلته، وهو في وضعية جد حرجة أستدعي نقله إلى المستشفى لعرضه على الطبيب الشرعي لتحديد الأضرار الجسدية وأيضا متابعة حالته النفسية بعدما تسبب مجهولين له في أضرار معنوية بعد اختطافه واقتياده على متن مركبة وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني واتخذت جملة من الإجراءات من أجل إماطة اللبس عن هذه الحادثة التي خلفت حالة استنكار كبير في الوسط الشعبي كما أعلنت حالة استنفار أمني لتحديد هوية الجناة وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم ترد أي معلومات جديدة في القضية التي لا تزال قيد التحقيق ونظرا لسرية الإجراءات التي أمرت النيابة العامة باتخاذها.

الحمزة سفيان