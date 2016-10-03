مقتل شاب وجرح 10 أشخاص في اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين





أودى ليلة أول أمس السبت، حادث مرور مروّع بحياة شاب كما خلّف إصابة حوالي 10 أشخاص بجروح متفاوتة إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين خط مسكيانة - حاسي مسعود وذلك بسيارة سياحية من نوع سيمبول على مستوى الطريق الرابط بين الشريعة وبئر العاتر وبالضبط بفج الردامة، ونتيجة لقوة الاصطدام فقد توفي شاب من عائلة هميلة ينحدر من مدينة الشريعة وذلك بعد تعرضه لإصابات خطيرة في مختلف أنحاء جسمه في حين نقل المصابين الآخرين على جناح السرعة إلى المستشفى العمومي التيجاني هدام لإسعافهم فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات.. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطريق لطالما شهد مجازر مرورية بسبب ضيقه ورداءته وكثرة الحفر والمطبات به مما يؤدي غالبا إلى وقوع حوادث مرورية خاصة في الليل لانعدام الخطوط الأرضية التي من دورها إبراز جوانب الطريق حتى يتسنى للسائقين القيادة بحذر وآمان وكما معروف عنه أنه طريق الموت إذا ما علمنا أن شاحنات ومركبات التهريب أصبحت تشكل خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص نظرا لعدم احترام المهربين لقواعد القيادة السليمة والمجازفة بأرواح الناس.

الحمزة سفيان