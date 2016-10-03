حجز بندقية صيد دون رخصة وكميات من الذخيرة

حجزت مصالح الشرطة القضائية بندقية صيد بدون رخصة كانت على متن سيارة سياحية بمدينة الميلية إضافة إلى كميات من الذخيرة الحية فيما يجري التحقيق مع صاحب المركبة الذي تمت إحالته على السجن بعد عرضه على الجهات القضائية .وعلم من خلية الإعلام بأمن الولاية بأن عملية ضبط السلاح الناري المذكور وكذا الذخيرة المرافقة له جاءت في أعقاب عملية مراقبة لعناصر الشرطة التي لاحظت وجود بندقية صيد في المقعد الخلفي لإحدى المركبات التي تم توقيفها في حاجز أمني إضافة إلى دخيرة حية متمثلة في عدد من الخراطيش المعبأة وهو ما دفع برجال الشرطة إلى توقيف المعني وإحالته على القضاء موازاة مع تواصل التحقيقات بخصوص مصدر هذا السلاح وما إن كان الأمر يتعلق بشبكة تتاجر في الأسلحة النارية .من جهة أخرى وبالميلية دائما وضعت قوات الشرطة اليد على أفراد آخرين من شبكة المهلوسات بعد توقيف شابين كان بحوزتهما قرابة 500 قرص مهلوس واللذان ينحدران من ولاية ميلة وهي نفس الولاية التي ينحدر منها عدد من أفراد هذه الشبكة الذين تم توقيفهم خلال الأيام الماضية والذين عثر بحوزتهم على أكثر من 1500 قرص مهلوس من مختلف الأنواع .

م. مسعود