شجار بين عائلتين يوقع 12 جريحا بالكنتور





خلفت معركة وقعت صبيحة أمس بين عائلتين تقطنان بمنطقة ريفية تابعة لبلدية عين بوزيان ، 12 جريحا من العائلتين تم نقلهم للمستشفى بعد تعرضهم لإصابات مختلفة من أنواع عديدة من الأسلحة البيضاء. وذكرت مصادر لجريدة “ اخر ساعة” ان العائلتين تقطنان بالكنتور، كانت بينهما خلافات وعداوة سابقة بسبب ممر ترابي يقع بين قطعتين أرضيتين مملوكتين للعائلتين، وقد سبق لكبارهما الاتفاق على ترك الممر ليعبر عليه أفراد العائلتين ، قبل أن يقوم صبيحة أمس أحد الشباب بتسييجه بحجة و ملكية عائلته، ما أثار حفيظة العائلة الثانية التي اعتبرت أن كلتا العائلتين تنازلتا عن جزء من الأرض من أجل ترك ممر يساعدهم على التنقل بحرية والسماح للمركبات بالوصول الى بيوتهم، ليكون تسييج الأرض ووقوع مناوشات كلامية بين فردين بداية معركة حامية استخدمت فيها الهراوات و الحجارة و العصي و حتى السكاكين، ما أدى لسقوط جرحى وصل عددهم -حسب ذات المصدر- ل 12 مصابا تتراوح أعمارهم بين 22 و 65 سنة ، بجروح مختلفة تطلبت إسعافهم للمستشفى. وعقب وقوع الشجار تدخلت المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الحادثة التي كادت أن تتحول لمجزرة لولا تدخل البعض من كبار السن من العائلتين الذين أنهوا الشجار ووضعوا نقطة نهاية لما حدث سيما أن العائلتين مختلطتين بالنسب. وعلمت “ آخر ساعة” أنه تزامنا مع فتح الجهات الأمنية تحقيقا، تم عقد مجلس صلح بين العائلتين أين تم الاتفاق على ترك الممر وتعهد كل طرف بالتزام جانبه من الاتفاق لتفادي مثل هذه الشجارات التي وقعت بين عائلتين متصاهرتين.

حياة بودينار