الوزارة توقف رئيس مصلحة بمديرية الفلاحة تحفظيا

علمت جريدة “ آخر ساعة” من مصادر أن وزارة الفلاحة أصدرت أمرا يقضي بتوقيف رئيس مصلحة بمديرية الفلاحة لولاية سكيكدة” تحفظيا” عن العمل في انتظار نتائج التحقيق وصدور قرار المجلس التأديبي الذي سينعقد بشأن الموظف.قرار التوقيف جاء –حسب ذات المصادر- بعد قيام ابن رئيس المصلحة بقيادة سيارة والده المملوكة لمديرية الفلاحة بمنطقة رمضان جمال أين تعرض لحادث مرور تسبب في وفاة شخص و إصابة آخر بجروح مختلفة ، وفور فتح تحقيق أمني اتضح أن المعني كان يقود سيارة الخدمة دون إذن أو وثيقة تكليف بمهمة، ما جعل مدير الفلاحة الذي كان في عطلة فور عودته للعمل، يراسل الوزارة المعنية و يبلغها بتفاصيل ما جرى إتباعا للقانون المعمول به في مثل هذه الحالات، لتقوم الأخيرة بتوقيفه عن العمل تحفظيا في انتظار انتهاء التحقيق واجتماع مجلس التأديب الذي ستبث في الواقعة ويقرر مصير رئيس المصلحة المعني.

حياة بودينار