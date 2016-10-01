وفاة أربعيني بعد إصابته بصعقة كهربائية بسيدي عبد العزيز

م. مسعود

لفظ شاب في الأربعين من العمر أنفاسه الأخيرة أول أمس بمنطقة “ ألما” التابعة لبلدية سيدي عبد العزيز ( ولاية جيجل) وذلك بعد إصابته بصعقة كهربائية مفاجئة مما تسبب في وفاته على الفور .وحسب مصادر متطابقة فإن الضحية الذي كان بصدد حفر بئر رفقة مجموعة من العمال من أجل ري مزرعته الخاصة كان بصدد تشغيل آلة حفر كهربائية من أجل مساعدة العمال على تسريع الأشغال غير أنه لم ينتبه لصدور شرارات متقطعة عن هذه الآلة لتحدث الكارثة بعدما لامست يده أحد الأسلاك التي كانت تغذي هذه الآلة بالكهرباء ذات الضغط العالي مما تسبب في تكهرب الضحية وسقوطه على الفور، وقد سارع الحاضرون لإسعاف هذا الأخير من خلال قطع التيار الكهربائي ومحاولة نقله إلى المستشفى إلا أن الوقت كان قد فات حيث لفظ الضحية أنفاسه قبل وصول عناصر الحماية المدنية الذين نقلوا الجثة إلى مستشفى الطاهير في حين تم فتح تحقيق حول ملابسات الحادث الذي يعد الثاني من نوعه في ظرف وجيز بعدما سبق لشاب آخر وأن لقي حتفه بنفس الطريقة تقريبا ببلدية وجانة .