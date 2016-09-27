سقوط شخصين في حفرة مائية بـ “الجسر الأبيض”

وليد هري

سقط أمس شخصان في حفرة متواجدة على ضفة واد “الجسر الأبيض” وذلك أثناء التساقط الكبير للأمطار التي أخرجت سكان البيوت الفوضوية المنتشرة على جانب الوادي بعد أن غمرتها المياه.وحسب ما كشفت عنه مصادر “آخر ساعة” فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين بنهج “بيشة يوسف” في حي “واد فرشة”، حيث كان “ك.س” البالغ من العمر 43 سنة بصدد التصدي للمياه التي غمرت بيته الفوضوي، إلا أن انهيار جسر صغير أدى به إلى الوقوع في الحفرة، وأثناء محاولة أحد جيرانه (ب. ر، 30 سنة) إنقاذه سقط هو الآخر في الوادي الذي كان التيار فيه قويا نظرا لسقوط الأمطار بغزارة، قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية التي قامت بنقل الضحيتين على جناح السرعة إلى مستشفى “ابن سينا”، حيث تم السماح لأحدهما بمغادرة هذا الأخير أمس، فيما أبقي على الثاني نظرا لحاجته لمزيد من العناية الطبية، وفي سياق آخر عاش سكان الحي الفوضوي الذين يعدون بالعشرات حالة من الرعب ليلة الاثنين وذلك بسبب المياه التي غمرت بيوتهم، حيث فروا منها نحو العراء إلى غاية توقف الأمطار، أين بدؤوا بعملية إخراج المياه، وقد تنقلت “آخر ساعة” صباح أمس إلى عين المكان أين وقفت على المعاناة الكبيرة التي تعيشها هذه العائلات، فبالإضافة إلى الظروف الكارثية التي يتواجدون فيها، فإن الوادي يعد خطرا حقيقيا عليهم وعلى أبنائهم، خصوصا وأن الجرذان تنتشر في محيطه بكثرة، كما أن الحشرات الضارة تعد ديكورا رئيسيا في البيوت الفوضوية، وأمام هذا الوضع طالب سكان هذه البيوت الجهات الوصية بأن تنظر لهم بعين الرحمة من خلال منحهم سكنات عمومية إيجارية تحفظ كرامتهم