العثور على جنين حديث الولادة بالشط





عثر أحد المواطنين بمنطقة “الشكوبية “ ببلدية الشط بولاية الطارف أمس الثلاثاء على جنين حديث الولادة من جنس ذكر عمره يوم واحد موضوعا ضمن لفيف من القماش بالقرب من منزله العائلي . وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن العثور على الجنين الذي وجد على قيد الحياة و في حالة صحية متدهورة كونه قضى ساعات طويلة في الخلاء جاء أثناء خروج احد المواطنين من المنزل قاصدا مسجد الحي لأداء صلاة الفجر لينتبه إلى وجود شيء غريب أمام مسكنه وعند اقترابه منه اكتشف أن الأمر يتعلق بجنين حديث الولادة حينها قام هذا الرجل بإخطار مصالح الدرك الوطني التي تنقلت على الفور إلى عين المكان برفقة مصالح الحماية المدنية فتم تحويل هذا الجنين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة فيما باشرت هذه الهيأة الأمنية تحريات معمقة لمعرفة هوية الفاعلين

عادل أمين