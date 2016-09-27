سيدة تسلب فلاحا 30 مليونا

قررت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة تأييد الحكم الصادر عن محكمة عزابة بحبس سيدة لمدة 3 سنوات نافذة بتهمة النصب و الاحتيال و التي راح ضحيتها فلاح يقطن لبلدية السبت بولاية سكيكدة، المتهمة المسبوقة بتهمة انتحال صفة كانت قد تعرفت على العائلة بعيادة طبية وقدمت نفسها على أنها قاضية تزاول مهامها بمحكمة أولاد جلال و أنها تستطيع تقديم أي خدمة لهم و بالفعل طلبت منها العائلة مساعدتها على استرجاع بندقية الصيد التي صادرتها الجهات المسؤولة، لتبدأ رحلة التنقل من مكان لآخر منها مصالح ولاية سكيكدة و حتى إلى منطقة أولاد جلال من أجل إيهامهم بأنها قاضية بالفعل و مع كل تنقل لها كانت تطالبهم بمبالغ مالية على أساس أن تلك المصالح هي من تطلب ذلك كضريبة ليصل مجموع المبلغ الذي استولت عليه 30 مليون سنتيم و مباشرة بعد حصولها عليه بدأت بالتهرب منهم و بعدم الرد على مكالمات العائلة، وحينها عرفوا أنها نصابة ليتم تقديم شكوى عالجتها محكمة الجنح أين أصدرت بحقها نفس الحكم، قبل أن تستأنف لمجلس قضاء سكيكدة الذي أيد الحكم المستأنف.

حياة بودينار