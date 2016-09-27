قتيل و 3 جرحى في حادث مرور بسطيحة

لقي نهار أمس شاب في منتصف العقد الثالث حتفه في حادث مرور بمنطقة سطيحة ، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح وصفت بالخطيرة.الحادث نتج عن اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في اتجاه معاكس ، قبل أن تصطدما ببعضهما في إحدى المنعرجات بعد قيام سائق السيارة الذي لقي حتفه بتجاوز شاحنة ليجد نفسه في مواجهة سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس.جثة الضحية نقلت لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، التي استقبلت فيها مصلحة الاستعجالات الجرحى الذين خضعوا للعناية الصحية ، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.

حياة بودينار