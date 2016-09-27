11 جريحا اثنان منهم في حالة خطيرة





وقع خلال صبيحة أمس الثلاثاء حادث مرور خطير و هذا على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بالقرب من منطقة تادميت التابعة لولاية تيزي وزو و حسب مصادر محلية فإن هذا الحادث أدى إلى إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بذراع بن خدة . و حسب مصادرنا فإن هذا الحادث وقع في حدود الساعة السابعة و النصف صباحا اثر اصطدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة لنقل الركاب و التي تعمل على مستوى الخط الرابط بين مدينتي تيزي وزو و الرويبة. و قد أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا بجروح تم نقلهم على جناح السرعة إلى العيادة متعددة الخدمات بذراع بن خدة ، حيث تدخلت مصالح الدرك و الأمن مرفوقة بمصالح الحماية المدنية التي سخرت 5 سيارات إنقاذ و24 فردا من أعوان الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارات إسعاف تابعة للمصالح الصحية. وأضافت مصادرنا بأنه من بين الجرحى توجد حالتان خطيرتان تم نقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى الجامعي بتيزي وزو من أجل تقديم لهما الإسعافات الضرورية. هذا وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا من أجل الوصول إلى الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث هذا الحادث.

خليل سعاد