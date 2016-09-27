توقيف مروج للمخدرات المكنى «الماصو» بالطارف

ن. معطى الله

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف مؤخرا من الإطاحة بالمكنى «الماصو» وهو مروج خطير لمادة الكيف المعالج ينحدر من ذات الولاية ، حيث يقوم بترويج المخدرات بقرية سيدي مبارك التابعة لإقليم بلدية بن مهيدي.حيث استطاعت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة توقيف هذا الأخير على إثر تلقيها معلومات مفادها قيام هذا الأخير بترويج المخدرات بقرية سيدي مبارك، وبعد تعرفها على هوية المعني وتحديد مقر سكناه تمت الإطاحة به متلبسا وضبطت بحوزته كمية من المخدرات قدرت بثلاث قطع من مادة الكيف المعالج معدة لعملية البيع مخبأة داخل كيس بلاستيكي وضع بداخل شق للجدران بمحاذاة الباب الخارجي للمنزل على اثر الإذن تم تفتيش مسكن المعني من طرف الجهات القضائية المختصة.هذا كما تم خلال عملية التفتيش ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، المعني أنجز ضده ملف قضائي وحول لدى محكمة الذرعان أين صدر ضده أمر إيداع عن تهمة ترويج المخدرات وحمل سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي.