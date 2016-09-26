وفاة شاب في ظروف غامضة بعنابة





ق.أ

توفي أمس شاب في ظروف غامضة حيث كشفت مصادر «آخر ساعة» أن مصالح الأمن الحضري السابع تلقت معلومات مفادها تعرض شاب للضرب من طرف المواطنين بعد قيامه بسرقة امرأة بالقرب من مركز بريد «الميناديا» بعنابة وبعد تنقلهم إلى عين المكان لم يجدوا شيئا، وبعدها تلقوا معلومات آخرى حول وجود شاب مرمي في الطريق ويوجد تضارب كبير في المعلومات حول ظروف وفاته خاصة أنه نقل إلى مقر الأمن الحضري السابع، وسيكشف وكيل الجمهورية كامل حيثيات هذه القضية اليوم.