الأمن يوقع بشابين يتاجران بالسموم بوسط المدينة

في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات، وعلى إثر معلومات تحصلت عليها فرقة البحث والتدخل بخصوص اعتزام مجموعة إجرامية عقد صفقة لبيع كمية من المخدرات، لتقوم على إثرها قوات الشرطة بوضع خطة مهنية محكمة مكنتهم من توقيف شابان يتراوح عمرهما بين 25 و35 سنة، وحجز حوالي نصف كيلو غرام من المخدرات مخبأة داخل كيس بلاستيكي بإحكام كان يحمله أحد المشتبه فيهما بيده، وكذا سكين وغلاف بلاستيكي شفاف يستعملان لتقطيع وتغليف المخدرات، بعد الانتهاء من ضبط ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المعنيان أمام السيد/ وكيل الجمهورية بتاريخ 19من الشهر الحالي.

جمال بوعكاز