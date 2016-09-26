حجز 2000 قاروة خمر بعين الباردة

تمكنت عناصر سرية أمن الطرقات على مستوى الحاجز الثابت بعين الباردة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة نهاية الأسبوع المنصرم من حجز أكثر من 2000 قارورة خمر بدون رخصة كانت على متن شاحنة من نوع كيا وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و40 سنة ينحدران من ولاية قالمة كانا على متن الشاحنة الموقوفة ليتم على الفور حجز المشروبات الكحولية وتحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة واتخاذ الإجراءات الخاصة القانونية في حقهم مع تقديمهما أمام محكمة إقليم الاختصاص بتهمة التجارة غير المرخصة للمشروبات الكحولية

عادل أمين