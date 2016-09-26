كانت على متن شاحنة من نوع “كيا”
حجز 2000 قاروة خمر بعين الباردة
25.09.2016
تمكنت عناصر سرية أمن الطرقات على مستوى الحاجز الثابت بعين الباردة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة نهاية الأسبوع المنصرم من حجز أكثر من 2000 قارورة خمر بدون رخصة كانت على متن شاحنة من نوع كيا وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و40 سنة ينحدران من ولاية قالمة كانا على متن الشاحنة الموقوفة ليتم على الفور حجز المشروبات الكحولية وتحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة واتخاذ الإجراءات الخاصة القانونية في حقهم مع تقديمهما أمام محكمة إقليم الاختصاص بتهمة التجارة غير المرخصة للمشروبات الكحولية
عادل أمين
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك