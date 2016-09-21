اصطدام سيارة بشاحنة يخلف مقتل 5 أشخاص ببوشقوف





لا يزال إرهاب الطرقات يحصد المزيد من الأرواح بولاية قالمة، فلا يكاد يمر يوم واحد دون سماع صفارات إنذار سيارات الإسعاف التي تنذر بوقوع حادث مرور، و كان آخر هذه الحوادث مكلفا جدا من ناحية الأرواح البشرية، مخلفا مقتل 05 أشخاص.

ل.عزالدين

هذه المجزرة المرورية التي تدخلت لها مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية ببوشقوف ليلة أول أمس، بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة و سوق أهراس في جزئه المار بدائرة بوشقوف، و بالضبط عند مخرج بلدية عين بن بيضاء، و تسبب فيه اصطدام سيارة سياحية من نوع «طويوطا ياريس» بترقيم ولاية سوق أهراس، بشاحنة ذات مقطورة من نوع «مان «بترقيم ولاية جيجل، مما أدى إلى وفاة 05 ضحايا في عين المكان كانوا على متن السيارة، و يتعلق الأمر بالسائق المدعو (ب،ع) البالغ من العمر 30 سنة، و مرافقيه (ب،م) البالغ من العمر 25 سنة، و المدعو (ع،ب) البالغ من العمر 27 سنة، المدعو (ر،ب) 28 سنة، و المدعو (ا،م) حوالي 26 سنة، كل الضحايا من جنس ذكر، تم إخراجهم من السيارة من طرف أعوان الحماية المدنية ونقلوا بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية بوشقوف.من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في هذا الحادث الأليم .