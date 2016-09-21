مصرع شاب وتعرض رجلين لإصابات متفاوتة الخطورة بالبوني

مازوز بوعيشة

وقع صباح أمس حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 16 في مقطعه المحاذي لملبنة إيدوغ ببلدية البوني أسفر عن مصرع شاب في عين المكان وتعرض شخصين إلى إصابات مختلفة. تفاصيل الحادث المميت حسب ما نقلته مصادر آخر ساعة واستنادا إلى ما نقله المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بعنابة الرائد بلهوشي عبد الحميد أنه وفي حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم أمس اصطدمت شاحنة لنقل البضائع من نوع «جاك» بشاحنة أخرى من نوع «إسيزو» خاصة بتركيب وصيانة الإنارة العمومية تابعة لشركة خاصة للكهرباء الريفية والحضرية وذلك بالطريق الوطني رقم 16 وتحديدا في مقطعه المحاذي لملبنة إيدوغ حيث كانت الشاحنة الخاصة بتركيب وصيانة الكهرباء متوقفة بالطريق من أجل القيام بأشغال معينة حسب ما نقلته مصادر آخر ساعة حيث اصطدمت بها شاحنة نقل البضائع من نوع «جاك» وهو ما أسفر عن مصرع سائقها المدعو «ب.ك» البالغ من العمر 28 سنة والقاطن ببلدية سرايدي في عين المكان متأثرا بجروحه متفاوتة الخطورة فيما أصيب كل من المدعو (م.ب) البالغ من العمر 49 سنة بجروح في الرأس وتعرض المدعو (ع.ح) 55 سنة لحالة صدمة حيث قدمت الإسعافات الأولية من قبل أعوان الحماية المدنية للمصابين في عين المكان ثم نقلا إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى الحجار لتلقي العلاج اللازم فيما نقلت جثة الضحية وهو سائق شاحنة «جاك» إلى مصلحة حفظ الجثث بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من قبل المصالح الأمنية المختصة إقليميا والتي فتحت تحقيقا معمقا في الحادثة لمعرفة ظروف وقوعها والأسباب المؤدية لها والتي ما تزال غامضة.وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ووحدة سيدي سالم والبوني تدخلوا لتقديم الإسعافات لمصابي الحادث مجهزين بـ 3 سيارات إسعاف وسيارة ربط وشاحنة أول نجدة. للإشارة فإن حوادث المرور في الجزائر في تزايد مستمر في ظل عدم احترام قوانين المرور والسرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وغيرها من الأسباب المساهمة في تنامي إحصائيات حوادث المرور.