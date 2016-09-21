المعتدية تنحدر من شبيطة مختار بالطارف
الشرطة تواصل التحقيق في حادثة طعن مجوهراتي بالبوني
21.09.2016
تواصل مصالح الأمن لدائرة البوني بولاية عنابة التحقيق مع امرأة في الثلاثينات من العمر تنحدر من منطقة شبيطة مختار بولاية الطارف لمعرفة ملابسات وحيثيات الحادثة المأساوية التي ارتكبت في وسط بلدية البوني مطلع الأسبوع الجاري والتي تتعلق بطعن صاحب محل لبيع المجوهرات على يد امراة منقبة بواسطة خنجر لأسباب لا تزال مجهولة مما أسفر عن إصابة الضحية « خ م» البالغ من العمر 43 سنة بجروح خطيرة على مستوى البطن مما استوجب تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ابن رشد في حالة حرجة للغاية لتلقي الإسعافات اللازمة قبل أن تجرى له عملية جراحية عاجلة لانقاد حياته حيث يتواجد حاليا تحت العناية المركزة بقسم الإنعاش . وحسب مصادر فإن الموقوفة تتواجد تحت النظر بأمن الدائرة في انتظار استكمال التحقيق مع تحسن الحالة الصحية للضحية من أجل استجوابه للبحث في أسباب هذه الجريمة وللتأكد من صحة رواية المعتدية من عدمها خلال الاستجواب الأمني معها مع تفحص شريط كاميرا المراقبة الذي كانت مثبتة بداخل المحل الكائن بالساحة المركزية « الكور».
عادل أمين
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