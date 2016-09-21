الشرطة تواصل التحقيق في حادثة طعن مجوهراتي بالبوني





تواصل مصالح الأمن لدائرة البوني بولاية عنابة التحقيق مع امرأة في الثلاثينات من العمر تنحدر من منطقة شبيطة مختار بولاية الطارف لمعرفة ملابسات وحيثيات الحادثة المأساوية التي ارتكبت في وسط بلدية البوني مطلع الأسبوع الجاري والتي تتعلق بطعن صاحب محل لبيع المجوهرات على يد امراة منقبة بواسطة خنجر لأسباب لا تزال مجهولة مما أسفر عن إصابة الضحية « خ م» البالغ من العمر 43 سنة بجروح خطيرة على مستوى البطن مما استوجب تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ابن رشد في حالة حرجة للغاية لتلقي الإسعافات اللازمة قبل أن تجرى له عملية جراحية عاجلة لانقاد حياته حيث يتواجد حاليا تحت العناية المركزة بقسم الإنعاش . وحسب مصادر فإن الموقوفة تتواجد تحت النظر بأمن الدائرة في انتظار استكمال التحقيق مع تحسن الحالة الصحية للضحية من أجل استجوابه للبحث في أسباب هذه الجريمة وللتأكد من صحة رواية المعتدية من عدمها خلال الاستجواب الأمني معها مع تفحص شريط كاميرا المراقبة الذي كانت مثبتة بداخل المحل الكائن بالساحة المركزية « الكور».

عادل أمين