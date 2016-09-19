مقتل شخصين و إصابة آخر في حادث مرور مروع



صورة من الأرشبف

شهد الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين ولايتي قالمة و أم البواقي ، حادث مرور مميت أسفر عن مقتل شخصين في عين المكان، الحادث الذي تدخلت له الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي الزناتي ظهيرة أمس، وقع عند مدخل بلدية تاملوكة، و تسبب فيه اصطدام عنيف جدا بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع (لوقان) و الثانية من نوع (إيبيزا) مع احتراق تام لهذه الأخيرة ، و هو ما أدى إلى وفاة ضحيتين، الأول مجهول الهوية وجد محصور و محترق داخل سيارة الإيبيزا، و الضحية الثاني يدعى(ز،ك) و يبلغ من العمر 91 سنة كان على متن سيارة لوقان، بالإضافة إلى إصابة شخص ثالث يدعى (ز.ر) و يبلغ من العمر 53 سنة بإصابات متعددة تم نقله قبل وصول الإسعافات إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية قبل أن يحول إلى مستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، فيما نقلت جثة الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بوادي الزناتي فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب هذا الحادث الأليم

ل.عزالدين