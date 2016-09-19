وفاة حاجة جزائرية بمكة المكرمة

كشف القنصل العام للجزائر بجدة العربية السعودية عن وفاة مواطنة جزائرية منحدرة من الكويف بولاية تبسة مساء أول أمس السبت بمستشفى مكة. أوضح عبد القادر قاسيمي الحسني أن المرحومة مريم بوكوش البالغة من العمر 65 سنة و التي كانت مصابة بالسكري و ضغط الدم توفيت من جراء الإرهاق بعد أن أتمت مناسك الحج. وأضاف أن المرحومة المقيمة بمدينة سانت إتيان في فرنسا أتت إلى البقاع المقدسة مع البعثة الأوروبية للحج و العمرة. وقد سجلت إلى حد الآن 9 وفيات منها أربع سيدات.والجدير بالإشارة أن مدير الديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوة صرح أول أمس بخصوص عدد الوفيات والذي أكد المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة أن عددهم بلغ ثمانية منهم امرأة في السبعين من عمرها من ولاية جيجل توفيت جراء التعب بعرفات قبل أن يعلن أمس عن وفاة حاجة التاسعة. و قال عزوزة “بفضل الله عدد الموتى هذه السنة أقل من السنة الماضية مشيرا إلى مشكل الأشخاص التائهين لاسيما الحجاج الكبار في السن خاصة بين محطة مزدلفة و منى (حوالي 5 كلم) و كلهم عثر عليهم أفراد البعثة و أعادوهم إلى أماكن إقامتهم.

عادل أمين