جزار ينحر جاره عشية عيد الأضحى بفلفلة





شهدت بلدية فلفلة بولاية سكيكدة مع نهاية الأسبوع جريمة قتل ، حدثت منتصف الليل ، حينما أقدم شاب يعمل بمحل قصابة بطعن جاره بسيف ليرديه قتيلا بمكان الحادث ، قبل أن تتدخل فرقة الدرك الوطني لتضع حدا لفوضى كادت أن تغرق الحي بأعمال عنف و شغب.الجريمة وقعت بحي “ الفتوى” وسط بلدية فلفلة ، حينما وقعت مناوشات كلامية بين المتهم و الضحية ، قبل أن يفترقا، ليلتقيا مجددا ليلا أين تواصلت الملاسنات الكلامية و الاستفزازات بينهما ، ليتسلح الطرفان واحد بسكين و الثاني بسيف ، ليتمكن المتهم من مباغتة الضحية “ م .أ” البالغ من العمر 31 سنة ويوجه له طعنة واحدة على مستوى القلب كانت كفيلة بإنهاء حياته، وتزامن شجار المتهم و الضحية بتجمع سكان الحي و أفراد من العائلتين الذين دخلوا في مناوشات كادت تغرق الحي في فوضى و أعمال شغب قبل تدخل أفراد الدرك الوطني الذين ألقوا القبض على المشتبه فيه في العقد الثالث من العمر ، و استدعوا الحماية المدنية التي تولى أفرادها نقل الجثة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

حياة بودينار